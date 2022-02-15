Міносвіти відреагувало на "маніпуляції інформацією", яку розмістили на сайті НУШ щодо ноутбуків для вчителів

В МОН пояснили, як насправді будуть забезпечувати вчителів технікою.

В Міністерстві освіти і науки роз'яснили, як саме українських вчителів забезпечували ноутбуками, йдеться на сайті МОН.

"У зв’язку з черговою спробою маніпуляції інформацією на сайті "НУШ" (який, наголошуємо, не є офіційним каналом комунікації МОН) надаємо роз’яснення щодо забезпечення вчителів технікою в межах національного проєкту "Ноутбук кожному вчителю"", - йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти.

14 лютого на сайті "НУШ" з'явився матеріал "Шкарлет заявив, що ноутбуки мають усі вчителі. Пояснюємо що з цим не так". Автори публікації проаналізували пост міністра освіти про те, що "досягнуто співвідношення 1 ноутбук на одного педагогічного працівника", де навели інші цифри та зазначили, що при виділення техніки в Міністерстві" не врахували вчителів музики, фізкультури, трудового навчання, образотворчого мистецтва, захисту Вітчизни та інформатики".

У МОН повідомили: школи забезпечували ноутбуками "з обов’язковим досягненням співвідношення один персональний комп’ютер (працюючий, не задіяний в управлінсько-господарській діяльності закладу) на одного педагогічного працівника (за основним місцем роботи)".

"Зазначимо, що співвідношення досягнуто шляхом урахування техніки в кабінетах інформатики та без урахування вчителів музики, фізкультури, трудового навчання, образотворчого мистецтва, захисту Вітчизни та інформатики", - зазначили в Міносвіти.

Як відомо, з держбюджету виділяється субвенція, за рахунок якої передбачена закупівля комп’ютерного обладнання відповідно до потреб шкіл.

"На рахунках місцевих бюджетів станом на 1 січня 2022 знаходиться близько 5,6 млрд залишків освітньої субвенції, які можуть спрямовуватися, зокрема, на оснащення закладів освіти персональними комп’ютерами та мультимедійним обладнанням, засобами навчання та обладнанням для навчальних кабінетів початкової школи, фізики, хімії, біології, географії, математики, інформатики, відповідно до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам", - заявили в Міністерстві освіти.

Нагадаємо, 14 лютого міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що в межах національного проекту “Ноутбук кожному вчителю” для вчителів вже придбали 62 674 ноутбуки.

Проєкт "Ноутбук кожному вчителю" анонсували в липні 2021 року. У вересні закупівлю техніки довелося відкласти, оскільки СБУ виявила спробу розікрасти кошти, які виділили на ноутбуки.