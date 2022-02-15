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Кіберполіція взялася за розшук осіб, які розсилали sms про збої в роботі банкоматів

Інформація про технічні несправності банкоматів одного з державних банків - неправдива, кажуть правоохоронці.

Кіберполіція взялася за розшук осіб, які розсилали sms про збої в роботі банкоматів
Фото: Пресслужба Департаменту кіберполіції

У кіберполіції встановлюють осіб, які причетні до надсилання sms -повідомлень щодо збоїв у роботі банкоматів, повідомили в пресслужбі відомства.

Інформація про технічні несправності банкоматів, яку поширили через спам-розсилку, не відповідає дійсності, зазначили правоохоронці.

"Сьогодні, 15 лютого, клієнтам одного з державних банків почали надходити повідомлення про технічну несправність банкоматів. Співробітниками кіберполіції проаналізовано вміст смс-повідомлень та встановлено, що вони не несуть фішингового характеру, а є елементом інформаційної атаки і не відповідають дійсності", - повідомили в пресслужбі кіберполіції.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які причетні до спас-розсилки.

Нагадаємо, 9 лютого кіберполіція затримала 26-річного жителя Кривого Рогу, який організував псевдоінвестиційний проєкт, та його напарницю. Вони пропонували іноземцям отримувати пасивний дохід від торгівлі цінними паперами. Під виглядом торгівлі двоє українців ошукали громадян Естонії на понад мільйон євро.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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