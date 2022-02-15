ДТП з кортежем Ярославського: з моргу зник одяг загиблого

З переліку речових доказів у морзі зник одяг чоловіка, який загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

“Спроби фальсифікації справи продовжуються”, – зазначив він.

Міністр розповів, що вчора по цьому факту поліція провела 11 негайних обшуків, відкрито кримінальне провадження за статтею приховування доказів.

“Очевидно, що хтось дуже не хоче нести відповідальність за скоєне”, – сказав міністр.

“Можливо терміновий виліт пана Ярославського ніяк не пов'язаний зі загибеллю людини та не є побоюванням через заяву про можливу агресію РФ, а є лише відпочинком чи приватною справою. Але повертайтеся якнайшвидше, пане Ярославський. У нас є до вас багато запитань”, – додав очільник МВС.

Нагадаємо, аварія за участі кортежа Ярославського сталася 9 лютого близько 23 години у районі 534 км автодороги "Київ-Харків-Довжанський". Автомобіль, що рухався у бік Харкова, на смерть збив пішохода. За даними слідчих, водій не зупинився і залишив місце аварії.

Зранку до управління поліції в Харківській області звернувся водій підприємства, що належить Ярославському. Він стверджував, що був за кермом автомобіля, що збив пішохода. Пресслужба компанії DCH, яку очолює Ярославський, оприлюднила повідомлення, що бізнесмен полетів до Лондона для зустрічі з родиною, а за кермом авто-учасника ДТП був водій, "який працює в одній із додаткових служб DCH".

Сам Ярославський заявив, що спав вдома у той час, коли сталася ДТП.

Поліція провела низку обшуків: у готелі та за місцем мешкання харківського бізнесмена та адресою проживання водія.

Крім того, Державне бюро роозслідувань відкрило провадження щодо спроби фальсифікації справи.

Раніше через спробу фільсифікації справи міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна.

Загиблим у ДТП виявився 36-річний житель Чугуївського району Харківської області.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова закликала Ярославського повернутися до України і пообіцяла неупереджене розслідування у справі ДТП.