Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження щодо спроби фальсифікації справи ДТП з кортежем харківського бізнесмена Олександра Ярославського.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Досудове розслідування розпочато за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 372 Кримінального кодексу).

Директор ДБР Олексій Сухачов наголосив, що Бюро "негайно відреагувало на спроби фальсифікації резонансного кримінального провадження".

"Усі без виключення розслідування мають здійснюватися об’єктивно і неупереджено, не зважаючи ні на прізвища, ні на гроші, ні на попередні здобутки чи посади. Бюро завжди діяло, керуючись принципами верховенства права і не «призначало» винних, навіть через суспільний тиск", - наголосив Сухачов.

"Можу запевнити – всі провадження будуть ретельно розслідувані і справжні винуватці будуть притягнуті до відповідальності", - додав він.

У ДБР розповіли, що наступного дня після смертельного ДТП до поліції звернувся водій підприємства, що належить Ярославському і заявив, що він був за кермом авто, що збило пішохода. Поліція підготувала йому підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та за ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу.

"Однак, згодом з’ясувалось, що в момент аварії він перебував в іншому місці", - зазначили в ДБР.

Раніше через спробу фільсифікації справи міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна.

Фото: dbr.gov.ua

Нагадаємо, інформацію про те, що кортеж Ярославського збив людину та поїхав, 10 лютого опублікувала "Українська правда". Медіа зазначило, що на місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена. Поліція Харківщини повідомила, що викликатиме Ярославського на допит як можливого учасника смертельної ДТП. Сам бізнесмен повідомив, що не знав про аварію. "Я спав удома і вранці тільки дізнався про це", – сказав він.

Пізніше в компанії Ярославського DCH повідомили, що дійсно їх водій потрапив у ДТП. Він співпрацює зі слідством і очікує на оприлюднення запобіжного заходу. У компанії також повідомили, що сам Ярославський відлетів до Лондона для зустріч із сім'єю.

Поліція провела низку обшуків - у готелі та за місцем мешкання харківського бізнесмена та адресою проживання водія.