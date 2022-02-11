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Окупанти вісім разів порушили режим тиші на Донбасі

Втрат серед військових немає.

Окупанти вісім разів порушили режим тиші на Донбасі
Українські воїни на передовій
Фото: Міністерство оборони України

Упродовж минулої доби, 10 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Неподалік Пісків ворог тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем. У напрямку Зайцевого російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік Гранітного окупанти обстрілювали позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів.

Поблизу населеного пункту Тарамчук російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання трьох пострілів ВОГ-17.

На околицях Попасної противник здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У напрямку Водяного російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців немає.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", – зазначили в штабі.

Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, вчора політичні радники лідерів “нормандського формату” провели зустріч у Берліні, однак вони не змогли ухвалити спільний документ за підсумками переговорів.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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