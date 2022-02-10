РНБО на виїзному засіданні обговорить морські загрози з боку РФ, - Данілов

Рада національної безпеки та оборони на виїзному засіданні 11 лютого розгляне невідкладне питання ризиків для морського судноплавства України через перекриття Росією акваторій Азовського та Чорного морів.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає "Українська правда".

"Одним із основних питань, яке буде розглядатися на виїзному засіданні РНБО Україну у Харкові 11 лютого, буде питання про ризики для морського судноплавства України у зв’язку з намірами Російської Федерації перекрити під приводом проведення військо-морських навчань районів Чорного та Азовського морів. Це питання президент України Володимир Зеленський визначив як невідкладне", - сказав Данілов.

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони України 11 лютого проведе виїзне засідання в Харкові. Харківщину обрали через те, що це прикордонна до Росії область. На засіданні, серед іншого, планують обговорювати питання формування сил територіальної оборони.