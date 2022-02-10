Забудовувати територію біля музею в Пирогові не будуть

Прокуратура Києва через суд скасувала рішення про державну реєстрацію права оренди земельної ділянки біля Національного музею народної архітектури та побуту України за приватною структурою.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ.

"Прокурорами доведено, що у 2017 році комерційна структура без будь-яких правових підстав та без рішення Київської міської ради, зареєструвала за собою право оренди на 24,5 га землі вартістю 368 млн грн, що відносяться до охоронюваної зони Музею. На цих землях фірма планувала здійснити масштабне комерційне будівництво, - йдеться в повідомленні на сайті Офісу генпрокурора.

Прокуратура Києва звернулася до суду з вимогою скасувати рішення про державну реєстрацію права оренди земельної ділянки за фірмою.

Судовий розгляд тривав майже два роки. В результаті суди першої та апеляційної інстанцій задовольнили позов у повному обсязі.

Наразі право оренди припинено, а до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відповідні відомості.

Нагадаємо, 5 травня 2021 року Господарський суд Києва задовольнив позов прокуратури та скасував реєстрацію 1,2 га землі музею "Пирового" за комерційним товариством.

А 4 січня цього року Верховний Суд підтвердив заборону будівництва в парку "Протасів Яр". Колегія суддів підтримала рішення суду апеляційної інстанції.