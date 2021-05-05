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Суд скасував незаконну реєстрацію землі музею "Пирогово" за приватним товариством

Вартість ділянки 1,2 га перевищує 24 млн гривень. 

Суд скасував незаконну реєстрацію землі музею "Пирогово" за приватним товариством

Господарський суд Києва задовольнив позов прокуратури та скасував реєстрацію 1,2 га землі музею "Пирового" за комерційним товариством.

Вартість цієї землі складає понад 24 млн гривен, повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

"Ця ділянка належить до охоронюваної зони Національного музею народної архітектури та побуту України (с. Пирогів), який є унікальною етноландшафтною експозицією. На його території забороняється будь-яка діяльність, яка може негативно впливати на стан історико-культурних комплексів та об’єктів, або перешкоджати їх використанню за цільовим призначенням", - йдеться у повідомленні.

Назва комерційного товариства не повідомляється 

Нагадаємо, що це не перший випадок захоплення землі музею. У 2017 році Господарський суд Києва повернув територіальній громаді Києва понад 102 га земель зони охоронюваного ландшафту Національного музею архітектури і побуту України ("Пирогово"). 

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