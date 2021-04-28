Справи Майдану: ДБР завершило слідство щодо трьох співробітників МВС

Двох чинних та одного колишнього силовика підозрюють у сприянні в озброєнні правоохоронців російськими гранатами.

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування стосовно двох чинних посадових осіб керівного складу центрального органу управління Національної поліції України та одного колишнього правоохоронця - ексспівробітників Департаменту громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України у справі Майдану.

У відомстві вважають, що фігуранти справи сприяли в озброєнні правоохоронців російськими гранатами, інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, підозрювані, з метою перешкоджання масовим протестам, які проходили у січні-лютому 2014 року в центральній частині м. Києва, в порушення Закону України «Про міліцію», розробили проекти змін до нормативних актів Кабінету Міністрів, які надавали можливість правоохоронцям застосовувати світлошумові, газові та димові гранати виробництва РФ", - сказано в повідомленні.

Незаконну поставку в Україну понад 13 тис. таких спецзасобів забезпечило екскерівництво МВС України.

В подальшому співробітники Департаменту громадської безпеки МВС склали низку службових документів, на підставі яких гранати російського виробництва були видані особовому складу працівників органів внутрішніх справ та застосовані ними 18 і 19 лютого 2014 року до мітингувальників у центральній частині Києва. Внаслідок таких дій тоді постраждали 86 осіб. Зокрема, тяжкі тілесні ушкодження отримали 17 осіб, середньої тяжкості - 23 особи, легкі - 45 осіб. Одна людина загинула.

Також підозрювані розробили проекти змін, які дозволяли використовувати водомети за температури повітря нижче нуля, тимчасово обмежувати рух транспорту і доступ громадян до окремих місцевостей і об'єктів за рішенням керівника органу внутрішніх справ.

22 січня 2014 року такі зміни до чинного законодавства в порушення закону України "Про Кабінет Міністрів України" схвалив уряд, а згодом суд визнав їх незаконними і скасував.

"Окрім цього, один з правоохоронців підозрюється у пособництві в наданні 45 млн гривень неправомірної вигоди у вигляді заохочень та премій від керівництва Міністерства внутрішніх справ України працівникам спецпідрозділу «Беркут» за їх активну участь у перешкоджанні акціям протесту", - додають у відомтстві.

Правоохоронці підозрюються у вчиненні у складі організованої групи пособництва незаконному перешкоджанню проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчиненому службовою особою із застосуванням фізичного насильства; пособництва перевищенню працівниками правоохоронних органів влади, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спеціальних засобів; пособництва спричиненню умисного тяжкого тілесного ушкодження з метою залякування потерпілого та інших осіб ( ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України). Одному з правоохоронців також інкриміновано пособництво у наданні службовим особам неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України).

Наразі слідство завершено, стороні захисту та потерпілим відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України.