Справу проти сина Гладковського передали до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Вищого антикорупційного суду кримінальну справу проти Ігоря Гладковського, сина колишнього першого заступника голови РНБО і власника корпорації "Богдан" Олега Гладковського.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Він є фігурантом справи ТОВ "Оптимумспецдеталь" і підозрюється у зловживанні впливом (ч.2 ст.369-2 Кримінального кодексу).

За даними слідства, зусиллями Гладковського-молодшого у 2015-2017 роках ТОВ "Оптимумспецдеталь" отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами "Укроборонпрому". За це він мав отримувати половину від загальної суми прибутку учасників схеми. У такий спосіб лише за одним договором обвинувачений отримав 950 тис. грн неправомірної вигоди.

Справа проти Гладковського була готова до передачі в суд ще в кінці минулого року, але він отримав обвинувальний акт тільки після того, як його оголосили в розшук.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2019 року навколо "Укроборонпрому" виник гучний корупційний скандал.

Журналісти Bihus.info повідомили, що державні оборонні заводи закуповували для військової техніки деталі з Росії. Запчастини завозилися контрабандою, їх якість не перевіряли, й іноді в Україну потрапляв звичайний металобрухт. Контрабанду відмивали через фірми-прокладки, які перебували під контролем осіб, наближених до "Укроборонпрому". Прибуток дерибанили між учасниками схеми.

Основними фігурантами розслідування є власник компанії "Оптимумспецдеталь" Андрій Рогоза і його бізнес-партнери Віталій Жуков та Ігор Гладковський, син першого заступника голови РНБО Олега Гладковського.

Ігор Гладковський назвав це розслідування фейком, але, незважаючи на це, його батько Олег Гладковський був звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО, а справою зайнялося НАБУ.

Жуков пішов на угоду зі слідством, але її поки що не затвердив Вищий антикорупційний суд.

Загалом слідство встановило вісім учасників схеми, реалізованої за участі ТОВ "Оптимумспецдеталь". Станом на кінець квітня дві особи засуджено, четверо — на лаві підсудних. Ще двоє залишаються підозрюваними.