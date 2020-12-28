НАБУ повідомило про завершення розслідування щодо одного з фігурантів "справи Гладковського"

Розслідування щодо одного з підозрюваних у справі про корупційну схему поставки товарів підприємствам "Укроборонпрому" з використанням ТОВ "Оптимумспецдеталь" та інших підприємств завершено.

Про це інформує пресслужба Національного антикорупційного бюро.

"Завершено досудове розслідування за підозрою особи в одержанні 950 тис. грн неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення генеральним директором Державної компанії "Укрспецекспорт". 28 грудня 2020 року стороні захисту відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Дії особи кваліфіковані за ч.2 ст.369-2 КК України ("Зловживання впливом")", - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що підозрюваний разом із іншими особами у 2015-2017 роках реалізували корупційну схему з постачання товарів невідомого походження підприємствам ДК "Укроборонпром" із використанням ТОВ "Оптимумспецдеталь" та інших суб’єктів господарювання.

Завдяки зусиллям підозрюваного, "Оптимумспецдеталь" отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами "Укроборонпрому". За це він отримував неправомірну вигоду, яка, за домовленостями, мала складати 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми. У такий спосіб лише за одним договором підозрюваний отримав 950 тис. гривень.

Про підозру особі НАБУ та САП повідомили 21 грудня 2020 року. За даними Центру протидії корупції, йдеться про Ігоря Гладковського.

Розслідування зазначених фактів детективи здійснюють із листопада 2019 року, коли підслідність у справі визначили за НАБУ.

Загалом слідство встановило вісім учасників корупційної схеми, реалізованої за участі ТОВ "Оптимумспецдеталь". Із них дві особи засуджено, троє - на лаві підсудних. Ще троє залишаються підозрюваними.

В межах розслідування встановлено, що за час дії схеми за участі ТОВ "Оптимумспецдеталь", ДК "Укроборонпрому" поставлено товарів на суму близько 165 млн грн, при цьому до бюджету не надійшло понад 49 млн грн, із яких 25,77 - податок на додану вартість, 23,57 - податок на прибуток.

Нагадаємо, в кінці лютого 2019 року навколо "Укроборонпрому" виник гучний корупційний скандал. Журналісти Bihus.info повідомили, що державні оборонні заводи закуповували для військової техніки деталі з Росії. Запчастини завозили контрабандою, їх якість не перевіряли, й іноді в Україну потрапляв звичайний металобрухт. Контрабанду відмивали через фірми-прокладки, які перебували під контролем осіб, наближених до "Укроборонпрому". Прибуток ділилася між учасниками схеми.

Розслідування базується на листуванні, яку злило редакції анонімне джерело у 2018 році. Там були вказані імена, дати, суми хабарів і відкатів.

Основними фігурантами розслідування є власник компанії "Оптимумспецдеталь" Андрій Рогоза і його бізнес-партнери Віталій Жуков і Ігор Гладковський, син першого заступника голови РНБО Олега Гладковського.

30 квітня повідомлялося, що НАБУ й САП повідомили про підозру через корупційні дії в оборонній сфері шістьом особам, серед яких – колишній заступник міністра оборони Ігор Павловський і фактичні керівники ТОВ "Оптимумспецдеталь" – компанії-постачальника запчастин підприємствам ДК "Укроборонпром".

У травні 2020 Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в 5 млн гривень керівнику "Оптимумспецдеталі" Жукову.

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