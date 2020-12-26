У САП заявили, що НАБУ порушило справу через втручання Венедіктової у справу Татарова

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генпрокурора Ірини Венедіктової у справу про ймовірне хабарництво заступника Офісу президента Олега Татарова.

Про це в програмі “Мокрик По Живому” заявив виконувач обов’язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук, пише hromadske.ua.

Він розповів, що 3 грудня в ЄРДР внесено провадження “щодо втручання в роботу правоохоронних органів”.

Зокрема, Бюро вказало, що генпрокурор не мала права змінювати групу прокурорів.

“Йдеться про рішення Венедіктової змінити групу прокурорів у справі Татарова. Вона зробила це ввечері 1 грудня, саме перед тим, як детективи НАБУ планували повідомити Татарову про підозру. Через це нова група прокурорів була змушена заново вивчати справу і про підозру заступнику глави ОП повідомили вже 18 грудня”, – нагадав Грищук.

За його словами, коли прокурор з колишньої групи прокурорів вже був у суді і мав клопотати про обрання запобіжного заходу для Татарова, у САП дізнались, що групу прокурорів змінили.

“Ми спочатку подумали, що це помилка, потім зрозуміли, що це не помилка, а була свідома дія. Ми витребували матеріали, вивчили їх і надали вказівки детективам (що змінити у справі). У них на це пішло десь два тижні”, — сказав він.

Грищук також не зміг підтвердити, що Венедіктова діяла законно. “Я б сказав так, у 37-ій статті (КПК, на яку посилалась Венедіктова) не описані ті обставини, які давали можливість змінювати (групу прокурорів)”, — зазначив він.

Нагадаємо, в Офісі генерального прокурора заявляють, що заява НАБУ, у якій Бюро звинуватило Офіс генпрокурора у перешкоджанні притягнення винних до відповідальності у справі про мільйонні розкрадання коштів Нацгвардії, є безпідставною.

Включення Генерального прокурора до складу групи пояснили необхідністю “забезпечення швидкого, повного, неупередженого, всебічного та ефективного дослідження” усіх обставин cправи, яка “набула резонансного статусу”.

“Окрім цього, з метою досягнення ефективного досудового розслідування та вивчення обставин справи по суті, до складу групи прокурорів, було включено в.о. керівника САП Максима Грищука, а старшим групи визначено начальника управління САП Андрія Довганя", - повідомили в Офісі генпрокурора, наголосивши, що такі дії Венедіткової "не потребували жодних узгоджень з жодною особою або органом досудового розслідування".

У НАБУ заявили про тиск на слідство у справі про мільйонні розкрадання коштів Нацгвардії, в якій підозрюваним є екснардеп та колишній кінцевий бенефіціарний власник "Укрбуд" Максим Микитась.

Заступнику голови ОП Олегу Татарову підготували підозру, але Венедіктова зупинила її вручення.