Разумков вважає, що підстав для дострокових парламентських виборів немає

Якщо такі передумови виникнуть, спікер парламенту обіцяє діяти в межах закону.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що наразі немає підстав для дострокового припинення повноважень парламенту дев'ятого скликання.

Про це він повідомив у ефірі телеканалу "112", йдеться на сайті ВР.

"Якщо ми говоримо про роботу парламенту, то сьогодні він працює. Ви бачите і кількість законів, які ми розглядаємо, і кількість народних депутатів, які безпосередньо беруть участь у роботі Верховної Ради України, як в залі, так і за її межами, і багато інших речей. Вони доводять, що сьогодні парламент є дієздатним", - зазначив він.

Разумков висловив сподівання, що причин для розпуску нардепів не буде і надалі.

Утім, за словами Дмитра Разумкова, якщо ж передумови таки виникнуть, він буде діяти у межах закону.

"Будь-яка політична сила завжди повинна бути готова до виборів", - сказав голова Верховної Ради.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський не виключав розпуску парламенту в разі відмови голосування за його законопроєкт, що пропонує припинити повноваження Конституційного суду.

Втім цей закон так і не потрапив на голосування, Рада розробила та ухвалила інші документи, спрямовані на врегулювання конституційної кризи.