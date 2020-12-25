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Зеленський: "Всі чекають, коли посадять Порошенка"

Президент вважає, що розслідування катастрофи військового літака є менш гучним для суспільства, аніж кримінальні справи проти його попередника. 

Зеленський: "Всі чекають, коли посадять Порошенка"
Фото: instagram/zeteam2019

Президент України Володимир Зеленський вважає, що розслідування авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині для більшості українців не є гучним, бо "всі чекають, коли посадять Порошенка".

Про це Зеленський розповів у інтерв'ю "Фокусу", не уточнивши, на які дані він спирається у цьому твердженні.

"Ще є авіакатастрофа нашого військового літака Ан-26 на Харківщині. Всі думали, що ніхто не буде покараний, але всіх покарають. Є три підозри військовопосадовцям, які входять до топ військових країни. Триває слідство. Вважаю, що це велика справа, але для більшості це не гучно, оскільки всі чекають, коли посадять Порошенка", - заявив президент.

На питання про те, чи цікавився президент станом кримінальної справи щодо Петра Порошенка, він відповів, що "це до правоохоронних органів".

"Я не маю права їй (генпрокурорці Ірині Венедіктовій. - Ред.) так говорити. Вона сама знає, що повинна всіх злодіїв посадити. Це її завдання. Хоча зрозумійте, що у неї немає всіх можливостей. Все попереду, все обовʼязково буде", - заявив Зеленський.

Нагадуємо, що Печерський суд Києва 22 грудня, який розглядав справу авіакатастрофи Ан-26 під Чугуєвом, відпустив під особисте зобов'язання командувача Повітряних сил Збройних сил України Сергія Дроздова.

Командира військової частини та керівника польотами групи взяли під варту на 60 днів без права на внесення застави. Їх обох підозрюють у порушенні правил польотів, підготовки до них та порушенні правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу.

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