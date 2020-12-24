Третина депутатів перехворіли або хворіють на COVID-19, - Разумков

Високий рівень заражень серед парламентарів пояснюється їх роботою з виборцями.

Близько третини депутатів Верховної Ради перехворіли або нині хворіють COVID-19, що негативно позначилось на інтенсивності роботи парламенту.

Про це в інтерв'ю каналу Рада повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.

"Парламент, схоже, став інституцією, яка найбільше перехворіла в цій державі, тому що більше 33% народних депутатів або перехворіли або хворіють в даний момент COVID-19", - сказав Разумков, додавши, що "турборежим уповільнений через ковід".

Високий рівень заражень серед парламентарів голова Верховної Ради пояснив тим, що депутати працюють з виборцями.

Спікер запевнив: інтенсивність роботи депутатів зменшилася тільки в частині, яка пов'язана з пленарними засіданнями. У той же час засідання комітетів тривають.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вважає, що найвищий ризик інфікування коронавірусом існує в закладах громадського харчування. Так він пояснив необхідність запровадження в Україні локдауну у січні.

З початку пандемії станом на 24 грудня в Україні захворіло 1 001 132 особи, 631 435 - одужали. Від ускладнень захворювання померли 17 395 пацієнтів.