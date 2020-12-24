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Засідання з обрання запобіжного заходу Татарову перенесли на понеділок

Після передачі справи від НАБУ до СБУ невідомо, хто має представляти звинувачення.

Засідання з обрання запобіжного заходу Татарову перенесли на понеділок
Фото: МВС

Засідання Вищого антикорупційного суду з обрання запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову перенесли на понеділок, 28 грудня, на 12:30.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Сторона обвинувачення заявила, що станом на зараз необхідно офіційно встановити повноваження групи прокурорів у судовому засіданні.

Сторона захисту і сам Татаров таку пропозицію підтримали. Адвокат зауважив, що стаття 195 КПК України передбачає, що розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу проводиться за обов'язкової участі прокурора.

Суддя виніс рішення перенести засідання на наступний робочий тиждень - понеділок, 28 грудня. 

Нагадаємо, сьогодні ВАКС мав обрати Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила взяти його під варту з альтернативою 10 млн гривень застави. Однак, ще до початку засідання суду Офіс генерального прокурора вирішив змінити підслідність і передав кримінальне провадження до СБУ. За даними джерел, відповідне рішення підписав заступник Офіса генпрокурора Олексій Симоненко.

2 грудня в НАБУ заявили, що Офіс генпрокурора свідомо зриває справу Татарова. Заступника керівника Офісу президента підозрюють у причетності до фальсифікації експертизи у справі екснардепа й забудовника Максима Микитася.

У Бюро заявили, що генпрокурорка Ірина Венедіктова "таємно, не ставлячи до відома самих процесуальних керівників, без вивчення матеріалів кримінального провадження, за відсутності будь-яких правових підстав, тобто всупереч вимогам КПК України, змінила процесуальних керівників у кримінальному провадженні за фактом надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України".

У результаті таких дій детективи НАБУ та прокурори САП не змогли своєчасно повідомити про підозру третьому можливому учаснику зазначеного злочину - колишньому посадовцю державної компанії "Укрбуд". За інформацією ЗМІ, цим посадовцем є Олег Татаров. Пізніше це підтвердив і сам Микитась. 

Сам Татаров заявив, що поширена Національним антикорупційним бюро інформація щодо своєї причетності до "справи Микитася" є чутками і його не збиралися затримувати. Також він сказав, що подаватиме до суду на голову НАБУ Артема Ситника. 

18 грудня заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову повідомили про підозру за ч. 3 ст. 359 Кримінального кодексу (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Підозру передали за місцем роботи Татарова, тобто в Офіс президента. Самого Татарова на роботі не було. 

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