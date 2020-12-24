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Зеленський розпочав робочу поїздку до Запорізької області

Глава держави ознайомиться з роботою місцевих підприємств та візьме участь у відкритті відремонтованих інфраструктурних об'єктів.

Зеленський розпочав робочу поїздку до Запорізької області
Фото: пресслужба ОПУ

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Запорізької області.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Глава держави ознайомиться з роботою місцевих підприємств та візьме участь у відкритті відремонтованих інфраструктурних об'єктів у м. Запоріжжі", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський ознайомиться з результатами та перспективами реалізації програми "Велике будівництво" у Запорізькій області та Національної програми відновлення мостів на 2020-2025 роки.

Нагадаємо, у Запоріжжі втретє за два тижні обрали голову облради. Очільницею облради стала Олена Жук від "Слуги народу".

15 грудня частина депутатів Запорізької обласної ради повідомила про обрання головою ради очільника Запорізької ОДА Віталія Боговіна, обраного депутатом за списками партії «Слуга Народу». Після чого він заявив про складання повноважень голови ОДА. Тоді дві з семи фракцій облради заявили, що не визнають Боговіна легітимно обраним головою ради через те, що голосування за нього проходило за закритими дверима без участі ЗМІ та під охороною невідомих осіб.

Пізніше, 17 грудня, 44 депутати Запорізької облради провели засідання, на якому обрали іншого голову ради - Віталія Толочека. Він пройшов до ради за списками партії "Слуга народу". Також було обрано трьох заступників голови обради.

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