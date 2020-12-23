ВАКС продовжив термін домашнього арешту Микитасю до 23 лютого

Підозрюваному заборонено залишати житло в нічний час - з 23:00 до 7:00.

Вищий антикорупційний суд продовжив термін дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту колишньому президенту державної будівельної корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

"У середу, 23 грудня, слідчий суддя ВАКС продовжив термін дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту колишньому президентові Державної будівельної корпорації "Укрбуд". Підозрюваному заборонено залишати житло в нічний час - з 23:00 до 7:00", - йдеться у повідомленні.

Також підозрюваний зобов’язаний прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну; носити електронний засіб контролю (браслет).

Строк дії ухвали - до 23 лютого 2021 року включно.

Нагадаємо, Микитася підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3, 4 ст. 358 Кримінального кодексу.

Микитась до 24 грудня мав бути під арештом в СІЗО, однак він і його співробітники пішли на співпрацю з детективами НАБУ і прокурорами САП. 3 грудня він вийшов із СІЗО. Микитась добровільно заплатив у бюджет 50 млн грн і назвав заступника голови ОП Олега Татарова "автором схем складених ним меморандумів, за якими і "увели" Укрбуд".

18 грудня Татарову повідомили підозру в цій справі.