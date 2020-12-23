Повідомлення, у якому міністр коментує свою відставку, кілька разів редагували, а потім - замінили.

Міністр оборони Андрій Таран прокоментував вимогу про свою відставку, назвавши її "фальцетом". Про це повідомляється на сторінці Міністерства оборони у фейсбуці.

"Я першим проінформую суспільство, якщо настане час відкривати "третій конверт". Поки - фальцет", - цитує Тарана міністерство.

Пізніше на сторінці відомства додали значення слова "фальцет".

Оновлено. В іторії виправлень видно, що повідомлення кілька раз редагували. Спочатку слово "фальцет" замінили на "фальшстарт". Через дві хвилини після редакції слово "фальцет" знову повернули в публікацію.

Потім Міноборони взагалі прибрало цей пост і додало новий допис.

Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Нагадаємо, раніше голова фракції "Голос" Сергій Рахманін повідомив, що парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки направив лист президенту України щодо незадовільної роботи міністра оборони Тарана.

Голова комітету Олександр Завитневич заявив, що інформація про висловлення недовіри не відповідає дійсності.

Таран став міністром оборони у березні цього року. Його кандидатуру, яку запропонував президент, підтримали 285 народних депутатів.

Таран є генерал-лейтенантом у відставці. У 1972-1977 роках навчався в Київському вищому зенітному ракетному інженерному училищі, спеціальність - "Військовий інженер-радіотехнік". У 1987 році закінчив Військову академію протиповітряної оборони Сухопутних військ у Києві.

З 1992-1995 служив у Центральному апараті Міністерства оборони, де в 1994-му став співробітником Головного управління розвідки. У 1996-1998 роках був експертом Центру стратегічного планування та аналізу в Раді національної безпеки і оборони.

З 1999 по 2004 рікТаран був військовим аташе при Посольстві України в США. Наступні три роки - з 2005 по 2008 - був начальником управління Міноборони. З 2008 по 2011 рік Таран працював заступником начальника Головного управління розвідки Міноборони. З 2011 по 2014-й Андрій Таран був представником Міністерства оборони при Представництві України при ООН.

З вересня по листопад 2015 року Таран працював у робочій підгрупі з питань безпеки в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі на переговорах у Мінську. Також у грудні 2015-го Таран зайняв посаду першого заступника командувача Сухопутних військ Збройних сил України, де пропрацював менш ніж півроку - до квітня 2016-го.

Тарана звільнили в запас, оскільки він досяг "граничного віку" генеральської служби.