Цього року будуть проведені їх закупівлі для ЗСУ.

У Міністерстві оборони розроблено власну технічну специфікацію "Бронежилет модульний".

Про це повідомив голова відомства Андрій Таран.

За його словами, у технічній специфікації застосовані вимоги державних та військових стандартів. Крім цього, для перевірки оцінки відповідності якості бронежилета використовується стандарт армії США (NIJ Standard-0101.06).

"За цією документацією вже у 2021 році будуть проведені закупівлі бронежилетів для потреб ЗСУ. Це - загальновійськовий бронежилет, призначений для виконання повсякденних бойових завдань. Його основний споживач - Сухопутні війська. Для виконання завдань спецпризначенцями або десантниками у 2021-му році ми розробимо полегшену модель", - прокоментував Таран.

У Міноборони також повідомили, що "Бронежилет модульний" ТС А01XJ.29423-287:2020 (01) складається з базової конструкції, яка може мати додаткову комплектацію захисними елементами. Він зберігає балістичні властивості після замочування - як на 1 годину за ДСТУ, так і відповідно до STANAG 2920 - на 24 години у морській воді.

Фото: mil.gov.ua

Новий бронежилет можна закуповувати як з металевими, так і керамічними бронеелементами. "Бронежилет модульний" виготовляють двох рівнів протикульної стійкості в місці розташування жорстких бронеелементів, у комплекті із базовим чохлом БМ з м’якими балістичними пакетами (диференційний рівень захисту).

Фото: mil.gov.ua

Випробування бронежилетів було проведено у Центрі спеціального призначення Військової служби правопорядку у ЗСУ. Після випробувань їх передали до Науково-випробувального відділу Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, який перевірив їх балістичну стійкість.

Нагадаємо, наприкінці жовтня минулого року Офіс Генерального прокурора повідомив про завершення досудового розслідування та надав доступ до матеріалів кримінального провадження підозрюваним у справі про закупівлю бронежилетів. Так, було повідомлено про підозру вісьмом особам, серед яких - два генерали та засновник підприємства-виробника бронежилетів, котрий лобіював через заступника Міністра оборони інтереси свого підприємства.