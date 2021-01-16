У вихідні в Україні збережеться холодна погода

Найближчої доби погоду України продовжить визначати холодне повітря арктичного походження.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає "Інтерфакс-Україна".

На неділю, 17 січня, синоптики прогнозують холодну погоду з температурою вночі 17-22° морозу, місцями до 25° морозу, вдень 11-16° морозу; на Закарпатті, Прикарпатті та в південних областях вночі 12-17°, удень 5-10° морозу.

На заході країни місцями невеликий, удень у Приазов'ї помірний сніг; на решті території без опадів.

У Криму сніг, протягом доби 3-8° морозу.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві 17 січня без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 18-20°, удень близько 15° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 17 січня найвища температура вдень була 8,7° у 1993 році, найнижча вночі -24,9° у 1940 році.

У понеділок, 18 січня, в Україні холодна погода з температурою вночі 17-22°, місцями до 25° морозу, вдень 10-16° морозу; на Закарпатті та крайньому півдні країни вночі 10-15°, удень 5-10° морозу.

Без істотних опадів, лише вночі 18 січня на сході країни сніг.

На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 3-10 м/с.

У Києві 18 січня без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 18-20° морозу, вдень 13-15° морозу.