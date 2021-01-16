Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
У Житомирі учасники акції проти підвищення тарифів увірвалися до облради (оновлено)
У Житомирі учасники акції проти підвищення тарифів увірвалися до облради (оновлено)
Граничну ціну газу збираються ввести для населення і ТКЕ. Проєкт постанови
Граничну ціну газу збираються ввести для населення і ТКЕ. Проєкт постанови
Віктор Ляшко: "Ми не тому вводимо обмеження, що вірус шкарпетками передається. Ці обмеження – прохання бізнесу"
Віктор Ляшко: "Ми не тому вводимо обмеження, що вірус шкарпетками передається. Ці обмеження – прохання бізнесу"
Радник Байдена виступив за призупинку санкцій проти "Північного потоку-2"
Радник Байдена виступив за призупинку санкцій проти "Північного потоку-2"
Борьба муравьёв. Как «слуги» бросили тень на ПАСЕ
Борьба муравьёв. Как «слуги» бросили тень на ПАСЕ
Закуповувати вакцини від коронавірусу для України буде міжнародна організація, а не державне підприємство (оновлено)
Закуповувати вакцини від коронавірусу для України буде міжнародна організація, а не державне підприємство (оновлено)
​США внесли в "чорний список" китайського інвестора "Мотор Січі"
​США внесли в "чорний список" китайського інвестора "Мотор Січі"
В Україні тривають акції протесту через підняття цін на газ, люди перекривають траси
В Україні тривають акції протесту через підняття цін на газ, люди перекривають траси
ГоловнаСуспільствоЖиття

У вихідні в Україні збережеться холодна погода

Температура повітря вночі подекуди опуститься до -25 градусів.

У вихідні в Україні збережеться холодна погода
Фото: EPA/UPG

Найближчої доби погоду України продовжить визначати холодне повітря арктичного походження.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає "Інтерфакс-Україна".

На неділю, 17 січня, синоптики прогнозують холодну погоду з температурою вночі 17-22° морозу, місцями до 25° морозу, вдень 11-16° морозу; на Закарпатті, Прикарпатті та в південних областях вночі 12-17°, удень 5-10° морозу.

На заході країни місцями невеликий, удень у Приазов'ї помірний сніг; на решті території без опадів.

У Криму сніг, протягом доби 3-8° морозу.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві 17 січня без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 18-20°, удень близько 15° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 17 січня найвища температура вдень була 8,7° у 1993 році, найнижча вночі -24,9° у 1940 році.

У понеділок, 18 січня, в Україні холодна погода з температурою вночі 17-22°, місцями до 25° морозу, вдень 10-16° морозу; на Закарпатті та крайньому півдні країни вночі 10-15°, удень 5-10° морозу.

Без істотних опадів, лише вночі 18 січня на сході країни сніг.

На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 3-10 м/с.

У Києві 18 січня без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 18-20° морозу, вдень 13-15° морозу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також