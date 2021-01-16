Відсьогодні споживачів у всіх закладах мають обслуговувати українською

З 16 січня набула чинності норма закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з якою обслуговування споживачів у всіх закладах має вестися саме українською.

Згідно зі ст. 30, всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою. Це мають робити, зокрема, у супермаркетах та в інтернет-магазинах, у кав’ярнях, банках, на АЗС, в аптеці, бібліотеках. Інформація державною мовою може дублюватися іншими мовами.

Персональне обслуговування іншою мовою може відбуватися за проханням клієнтів.

У разі порушення прав на отримання інформації та послуг українською мовою можна звертатися до Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя на поштову адреса: 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12; e-mail: kremin@kmu.gov.ua.

За порушення права на обслуговування державною мовою Уповноважений чи його представник мають скласти акт та оголосити попередження. За повторне таке порушення накладається штраф на суб'єкта господарювання (а не власне на людину, яка відмовилася вживати державну мову) в розмірі від 300 до 400 неоподаткованих мінімумів (5100 - 6800 грн). Але штрафувати порушників зможуть тільки з липня 2022 року.

Нагадаємо, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності ще 2019 року. Відповідно до закону, володіти державною мовою і застосовувати закон під час виконання службових обов'язків зобов'язані президент, голова Верховної Ради і його заступники, прем'єр-міністр, всі члени уряду, керівники державних установ, підприємств і відомств, державні службовці та чиновники всіх рангів, керівники і особовий склад Нацполіції, судді, адвокати та нотаріуси, керівники навчальних закладів, педагоги і медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров'я.