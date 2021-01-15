Удень 15 січня в Калуші Івано-Франківської області сталася пожежа на хімічному заводі.

Фото: ДСНС

Згідно з повідомленням пресцентру Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомлення про пожежу на території ТОВ "Карпатнафтохім" надійшло о 14:40.

До місця пожежі було направлено пожежно-рятувальні підрозділи у складі 53 чоловік особового складу та 16 одиниць техніки.

Як з’ясувалося, відбувалось факельне горіння піролізної печі на площі орієнтовно 45 метрів квадратних.

Пожежу було локалізовано о 15:30, а о 15:36 - ліквідовано, повідомляють у ДСНС.

"Хімічною лабораторією ТОВ "Карпатнафтохім" проведено заміри повітря, перевищень гранично допустимих концентрацій хімічно небезпечних речовин на території та за межами підприємства не виявлено", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, увечері 12 січня 2019 року у Калуші виникла пожежа на поліолефіновому виробництві заводу "Карпатнафтохім". Вогонь гасили до ранку.

Калуський "Карпатнафтохім" відновив роботу у 2017-му після п'ятирічного простою. Це єдиний в Україні виробник етилену, пропілену, бензолу, фракції С9, поліетилену, а також каустичної соди та полівінілхлориду суспензійного.