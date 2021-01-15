На кораблях, катерах і суднах флотилії Військово-морських сил України відпрацьовують заходи з приведення їх у бойову готовність.

Про це повідомляє АрміяInform.

"Особлива увага прикута до проведення практичних занять, які мають на меті підвищити рівень бойової готовності всіх частин та підрозділів національного флоту. Зокрема, на кораблях, катерах та суднах флотилії ВМС ЗС України відпрацьовують заходи з приведення їх у бойову готовність «Повна»", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив помічник командира фрегата "Гетьман Сагайдачний", протягом першого тижня підготовки відбувалася низка інтенсивних тренувань екіпажу корабля, зокрема з приготування флагмана флоту до бою та походу.

Фото: armyinform.com.ua

Фото: armyinform.com.ua

"Корабельні бойові розрахунки тренувалися діяти згідно зі штатним розписом. Особовий склад здійснював заходи з приготування зброї та технічних засобів корабля до бойового застосування. Перевіряли роботу мінно-торпедного, зенітного ракетного, артилерійського озброєння, засобів РЕБ корабля, штурманського обладнання, головних двигунів та дизель-генераторів. Словом, відбувалася перевірка всього, що необхідно для забезпечення оптимального функціонування фрегата «Гетьман Сагайдачний», та головне – його готовності до виконання завдань за призначенням", - повідомили у ВМС.

У кожній бойовій частині були проведені практичні заняття, наприклад, відпрацьовували елементи замірювання гідрології моря, доводили інформацію щодо оперативної навігаційної обстановки у північно-західній частині Чорного моря, проводили заходи із завантаження комплектів зенітних ракетних та артилерійських боєприпасів на борт корабля, а також організації протипідводно-диверсійної оборони під час стоянки.

Фото: armyinform.com.ua

Також було відпрацьовано спуск на воду швидкохідного надувного човна та його практичне застосування в акваторії Одеського порту.

Відбувалися тренування зі штурманського прокладання курсу, забезпечення навігаційної безпеки плавання, проходження вузини й вихід у море з пункту базування, визначення розрахунків щодо розходження з цілями у визначеному морському районі тощо.

Крім того, була перевірена злагодженість дій гідроакустичних корабельних бойових розрахунків та аварійно-рятувальних партій у питаннях боротьби за живучість корабля й захисту від застосування зброї масового ураження.

Фото: armyinform.com.ua

Нагадаємо, українські екіпажі катерів Island пройдуть 10-тижневу підготовку в США.