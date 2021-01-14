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В зоні ООС провели навчання протитанкові мотопіхотні бригади

Військові відпрацювали свої дії під час імовірного прориву ворожих танків та БМП.

В зоні ООС провели навчання протитанкові мотопіхотні бригади
Фото: facebook.com/pressjfo.news

В районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі провели тренування протитанкові резерви Збройних сил України.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що на одному із найбільш танконебезпечних напрямків протитанкісти мотопіхотних бригади відпрацювали свої дії під час імовірного прориву ворожих танків та БМП.

Керівник занять розповів, що подібні заходи відбуваються щотижня, відповідно до плану бойової підготовки підрозділу. Їхня головна мета – підтримання на високому рівні знань, навичок і бойового духу особового складу розрахунків.

Фото: facebook.com/pressjfo

"Якщо ворожим танкам вдасться прорвати першу лінію оборони – вони нароблять багато біди. Втрати будуть і серед наших військовослужбовців і серед мирного населення прифронтових селищ. Тож перше завдання – знищити панцерники і захистити людей. Друге завдання – збереження життя і здоров’я підлеглих. Після знищення цілі розрахунок повинен якнайшвидше покинути свою позицію. Від цього і залежить виживання підрозділу. Тому і тренуємося", - розповів командир протитанкового розрахунку на псевдо "Джордж".

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo

Нагадаємо, у вересні минулого року президент Володимир Зеленський відвідав полігон "Широкий Лан", де вперше застосували Javelin.

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