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Рятувальники попередили про ускладнення погодних умов на г. Піп Іван Чорногірський

Туристам радять утриматися від виходу у високогір'я.

Рятувальники попередили про ускладнення погодних умов на г. Піп Іван Чорногірський
Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Станом на 8:00 14 січня видимість на г. Піп Іван Чорногірський була обмежена до 30 м.

Про ускладнення погодних умов на г. Піп Іван Чорногірський повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Хуртовина, падає сніг. Вітер південний, південно-західний 7-8 м/с. Температура повітря -13°С. Через ускладнення погодних умов туристам слід утриматись від виходу у високогір'я", - сказано в повідомленні у фейсбуці.

Нагадаємо, за даними синоптиків, найближчими днями в Україні різке зниження температури, снігопади, ожеледиця та хуртовини. Така погода утримається принаймні до 18 січня.

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