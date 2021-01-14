Туристам радять утриматися від виходу у високогір'я.

Станом на 8:00 14 січня видимість на г. Піп Іван Чорногірський була обмежена до 30 м.

Про ускладнення погодних умов на г. Піп Іван Чорногірський повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Хуртовина, падає сніг. Вітер південний, південно-західний 7-8 м/с. Температура повітря -13°С. Через ускладнення погодних умов туристам слід утриматись від виходу у високогір'я", - сказано в повідомленні у фейсбуці.

Нагадаємо, за даними синоптиків, найближчими днями в Україні різке зниження температури, снігопади, ожеледиця та хуртовини. Така погода утримається принаймні до 18 січня.