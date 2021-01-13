Київ посів сьоме місце у світі за кількістю заторів

Київ посів сьому позицію у світі за індексом руху транспорту серед мегаполісів, схильних до заторів на дорогах.

Про це свідчать дані дослідження на сайті компанії TomTom.

В компанії зазначили, що у 2019 році Київ посідав 12 місце у даному рейтингу. Середні витрати часу в київських заторах у 2020 році склали 51%, що на 2% менше за тогорічні показники.

У трійку лідерів рейтингу увійшли Москва (РФ), Мумбаї (Індія), Богота (Колумбія).

Найбільші затори в Києві спостерігалися 18 грудня, а найбільш вільними дороги були з березня до кінця травня.

За даними дослідження, у години "пік" у заторах протягом року було витрачено 207 годин або 8 днів та 15 годин.

До рейтингу також увійшли й інші українські міста – Одеса (11 місце), Харків (13 місце) та Дніпро (22 місце).

Нагадаємо, Київ посів 20-ту позицію у світовому рейтингу найкращих міст для дистанційної роботи у 2021 році.До рейтингу потрапило 50 міст. На першій позиції - столиця Естонії Таллінн.