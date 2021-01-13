Окупанти 11 разів відкривали вогонь на Донбасі, військовий ЗСУ отримав поранення

Протягом минулої доби, 12 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Українські військові декілька разів відкривали вогонь у відповідь.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Більшість обстрілів були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Із мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї збройні формування Російської Федерації вели вогонь у бік українських позицій неподалік Пісків та Водяного, що біля Донецька. Поблизу Пісків противник також відкривав вогонь з гранатометів різних систем.

У передмісті Авдіївки окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї, поблизу Красногорівки - зі станкових протитанкових гранатометів, а неподалік Верхньоторецька - із великокаліберних кулеметів.

Поруч із населеним пунктом Водяне, що на Приазов’ї, та Павлополя бойовики відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а неподалік Водяного - з автоматичних станкових гранатометів.

В районі відповідальності угруповання "Північ" неподалік населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь з автоматичного станкового та ручного протитанкового гранатометів і стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець осколкове поранення. Захисника швидко доставили до медичного закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого - задовільний.

З початку поточної доби, 13 січня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 11 січня на Донбасі внаслідок обстрілу з боку окупантів загинув старший солдат 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Олег Андрієнко. Йому було 37 років.

У вівторок, 12 січня, глава Офісу президента Андрій Єрмак та заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак прилетіли до Берліна для участі в зустрічі політичних радників "нормандського формату". Предметом зустрічі було обговорення реалізації підсумків Паризького саміту 2019 року в частині політичного врегулювання конфлікту. За інформацією джерел LB.ua, Єрмак був зосереджений на питаннях безпеки.