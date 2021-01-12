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Окупанти вісім разів порушили режим тиші на Донбасі, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь

Втрат серед військових немає.

Окупанти вісім разів порушили режим тиші на Донбасі, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь
Фото: Макс Левин

Протягом доби, 12 січня, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі  зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання  "Схід"  неподалік населеного пункту Водяне бойовики  відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї, а поблизу Пісків також застосували автоматичні та станкові протитанкові гранатомети.

У районі населених пунктів Авдіївка, Красногорівка та Водяне, що на Приазов’ї, окупанти задіяли гранатомети різних систем, а біля Авдіївки - стрілецьку зброю. Неподалік Верхньоторецького бойовики вели вогонь у бік українських позицій з великокаліберного кулемета.

"На численні обстріли противника наші воїни декілька разів відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає", - повідомили у штабі. 

Нагадаємо, протягом минулої доби, 11 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню.

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