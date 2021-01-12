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Як вибрати доглядальну косметику в подарунок

Баночки, тюбики, флакончики — більшість жінок будуть щасливі отримати такий подарунок на свято. Але для дарувальника радості менше, адже підібрати вдалі косметичні засоби, які сподобаються та принесуть користь, не легко. Щоб полегшити вам цю задачу, ми зібрали поради та безпрограшні варіанти подарунків.

Дізнайтесь якомога більше інформації

Найголовніше, що потрібно знати для підбору косметики — це тип шкіри обличчя. За можливості огляньте баночки у ванній і прочитайте, які надписи переважають: для сухої, нормальної, жирної чи комбінованої шкіри. Ще один варіант — увімкнути режим спостерігача: якщо протягом дня шкіра обраниці блищить — у неї жирний тип, якщо завжди матова та лущиться — сухий.

Щоб дізнатись, яким засобам і брендам надає перевагу жінка, уважно слухайте її або заведіть ненав’язливу розмову за кілька тижнів до свята. Коли отримаєте потрібну інформацію, зверніться за допомогою до консультанта в магазині та розкажіть усі деталі.EMbGJy7weoZNpNkXJqyDrwdM5ApYCvIN1GQZ_JlhESNQl9xlVPophZ1NPSFYbAcqbu3oS4l3sEZ56KZRPmho3MhvyQZ45pFkdQC5G2LkKqmmTT8-ivzf_2-h5hyuxtWIxdeKqb0b

Пошукайте універсальні варіанти

Якщо не відчуваєте в собі таланту розвідника, зверніть увагу на популярні косметичні продукти для всіх типів шкіри, до прикладу:

  • міцелярна вода Bioderma з EVA.UA

  • пінка для вмивання від бренду органічної косметики;

  • легкий зволожувальний крем Nivea;

  • базовий тонік на основі термальної води Vichy;

  • сонцезахисний крем La Roche-Posay.

Також вас виручить корейська косметика: зберіть набір тканинних масок із зображеннями тварин, додайте цікаву маску з бульбашками або з ефектним кольором. Такому подарунку найбільше зрадіє дівчина-підліток.

Подбайте про красу тіла

Цей варіант виручить навіть у тому випадку, якщо ви не знаєте ні віку, ні вподобань, ні типу шкіри отримувача. Продукти для догляду за шкірою тіла здебільшого виготовлені за універсальною формулою, тому не мають конкретного призначення. Пакунок може містить живильний крем, скраб для тіла, крем для рук чи ніг. Якщо жінка полюбляє відпочивати в наповненій ванні, подаруйте їй піну, сіль або бомбочку на основі ароматної рослинної олії. Щоб вразити таким подарунком, підшукайте оригінальні продукти ручної роботи або створені відомими світовими брендами.pUUv9b1LJs-nYf1yPnZEz2MP0ZQbHH7OvgiAtyptymMnPe0q6yHa9Nvt_LLf4fsjSBVzR99ut0nZx3_nVBazc-fdpabJbIHKLmFHZLuIZQBJm6C4vXdSapzoEW3xys80Y1MeM4vW

Обдаруйте пахощами

Ще один універсальний варіант — набір парфумованих засобів для тіла. Звертайте увагу на комплекти з молочком, лосьйоном або мерехтливим спреєм для шкіри. Єдиною складністю в цьому випадку буде підібрати вдалий аромат, але коли обраниця купує вже 3 флакон улюблених парфумів, вибір очевидний. Якщо ж такого немає, надавайте перевагу ненав’язливим квітковим ароматам без виразного шлейфа та надто солодкого звучання.

Пам’ятайте: дівчата люблять красиві речі. Тому обрану косметику слід красиво запакувати в магазині або помістити у святкову подарункову коробку, доповнити декором і чимось смачненьким. 

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