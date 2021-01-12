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Невідомі поширюють фейковий номер міністра економрозвитку Петрашка з проханням передзвонити йому

Міністерство застерігає від комунікації з шахраями. 

Невідомі особи 12 січня почали розповсюджувати фейковий номер міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

Фото: Facebook Мінрозвиткуекономіки
Міністерство на сторінці у Facebook застерігає, що поширюваний номер мобільного +38066 959 18 59 не має стосунку до міністра. 

"Прохання не реагувати на будь-які повідомлення чи вказівки з цього номеру", – йдеться в оголошенні.

У коментарі LB.ua у пресслужбі міністра додали, що невідомі поки що не розсилають якихось вказівок "від імені міністра", але просять йому перетелефонувати.

"Наскільки мені відомо, щодо перерахування коштів не йде мова. Звертаються і просять одразу передзвонити "міністру", але цей номер нечинний, тож застерігаємо від будь-яких прохань від цього номеру", – зазначили в пресслужбі.

Нагадаємо, що вчора про подібну ситуацію повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він попередив, що шахраї телефонували начебто від його імені вимагали перевести на їхній рахунок значну суму коштів "на допомогу".

Невідомі представлялися Ляшком і говорили, що потрапили в скрутне становище, тож терміново потребують грошової підтримки. 

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