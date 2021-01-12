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У головнокомандувача ЗСУ та голови Чернігівської ОДА народилася донька

Дитину назвали Марічкою.

У понеділок, 11 січня, у головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака та голови Чернігівської обласної державної адміністрації Анни Коваленко народилася донька. Батьки назвали дитину Марічкою.

Про це повідомила Анна Коваленко.

Фото: facebook/Anna Kovalenko

"Привіт, Марічка! Марія Русланівна Хомчак сьогодні з'явилася на світ. Ми щасливі", - написала Коваленко на своїй сторінці у фейсбуці.

Про те, що 53-річний головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак і голова Чернігівської обласної державної адміністрації Анна Коваленко, якій в травні виповнилося 29 років, побралися, стало відомо торік у жовтні. За даними ЗМІ, до одруження пара зустрічалася півроку.

На початку грудня Коваленко звернулася до віце-спікерки Ради Олени Кондратюк через спекуляції у ЗМІ стосовно її можливого звільнення з посади через вагітність. Тоді Кондратюк наголосила, що закон захищає право вагітних жінок та матерів новонароджених дітей на працю.

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