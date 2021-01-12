У головнокомандувача ЗСУ та голови Чернігівської ОДА народилася донька

У понеділок, 11 січня, у головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака та голови Чернігівської обласної державної адміністрації Анни Коваленко народилася донька. Батьки назвали дитину Марічкою.
Про це повідомила Анна Коваленко.
"Привіт, Марічка! Марія Русланівна Хомчак сьогодні з'явилася на світ. Ми щасливі", - написала Коваленко на своїй сторінці у фейсбуці.
Про те, що 53-річний головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак і голова Чернігівської обласної державної адміністрації Анна Коваленко, якій в травні виповнилося 29 років, побралися, стало відомо торік у жовтні. За даними ЗМІ, до одруження пара зустрічалася півроку.
На початку грудня Коваленко звернулася до віце-спікерки Ради Олени Кондратюк через спекуляції у ЗМІ стосовно її можливого звільнення з посади через вагітність. Тоді Кондратюк наголосила, що закон захищає право вагітних жінок та матерів новонароджених дітей на працю.