Окупанти учора десять разів порушили "тишу" на Донбасі

З початку доби зафіксовано два обстріли з боку проросійських бойовиків.

Протягом минулої доби, 11 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню. Вже з початку цієї доби окупанти двічі обстріляли позиції українських військових.

Про це інформує пресцентр ООС.

Учора поблизу Пісків збройні формування Російської Федерації вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а біля Павлополя - зі станкових протитанкових гранатометів.

"Поблизу обох населених пунктів Водяне - і на Приазов’ї, і неподалік Донецька, ворог здійснив кілька провокативних пострілів зі стрілецької зброї, а поблизу Донецька - ще й зі снайперської зброї", - йдеться у ранковому зведенні.

Унаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець. На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські воїни кілька разів відкривали вогонь у відповідь.

Також неподалік Красногорівки українські захисники виявили проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування. Військові знешкодили БпЛА.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 12 січня, у районі Водяного, що неподалік Донецька, та Пісків збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї. Неподалік Пісків окупанти стріляли ще й з автоматичних станкових гранатометів.

На обстріли противника українські воїни відкрили вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає.