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Днями в Україні очікується зниження температури та мокрий сніг

12 січня, без істотних опадів, лише вдень у Приазов'ї невеликий мокрий сніг.

Днями в Україні очікується зниження температури та мокрий сніг
Фото: bug.org.ua

Найближчими днями в Україні очікується зниження температури та мокрий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, у вівторок, 12 січня, без істотних опадів, лише вдень у Приазов'ї невеликий мокрий сніг.

В наступні дві доби в Україні часом невеликий сніг.

13 січня у східних та південно-східних областях помірні, місцями значні опади у вигляді снігу та дощу, пориви вітру 15-20 м/с, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Температура вночі -1...-7, вдень від -3 до +3 тепла, 14 січня у північних областях вночі похолодає до -5...-10, вдень – до -3... -8.

Фото: meteo.gov.ua

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