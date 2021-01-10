Завтра в Україні без істотних опадів, місцями ожеледиця

На півдні Одещини та в Криму дощ і мокрий сніг.

11 січня в Україні без істотних опадів, лише на півдні Одещини та в Криму дощ і мокрий сніг.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

У південно-східній частині, західних та місцями північних областях на дорогах ожеледиця.

Вітер слабкий.

“Температура вночі 2-7° морозу, в Карпатах до 11° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 5° тепла”, – йдется у повідомленні.

Нагадаємо, у січні 2021 року середня місячна температура в Україні очікується 0-4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла. Це на 2-2,5 градусів вище середніх багаторічних значень.