Степанов пояснив, чому у супермаркетах заборонили продаж батарейок і шкарпеток
Степанов пояснив, чому у супермаркетах заборонили продаж батарейок і шкарпеток
У США заарештували чоловіка, який носив трибуну спікера парламенту під час заворушень у Капітолії
У США заарештували чоловіка, який носив трибуну спікера парламенту під час заворушень у Капітолії
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
Степанов анонсував закупівлю вакцини від COVID-19 у "іншого виробника"
Степанов анонсував закупівлю вакцини від COVID-19 у "іншого виробника"
На Полтавщині вибухнув магістральний газопровід (оновлено)
На Полтавщині вибухнув магістральний газопровід (оновлено)
У Конгресі США готують прискорений імпічмент Трампа
У Конгресі США готують прискорений імпічмент Трампа
В Індонезії трапилася авіакатастрофа Boeing, літак впав у море (оновлено)
В Індонезії трапилася авіакатастрофа Boeing, літак впав у море (оновлено)
На Закарпатті на гірськолижному курорті група молодиків вчинила напад на відвідувачів та персонал
На Закарпатті на гірськолижному курорті група молодиків вчинила напад на відвідувачів та персонал
В Іспанії рекордний снігопад заблокував дороги, троє людей загинуло (оновлено)
В Іспанії рекордний снігопад заблокував дороги, троє людей загинуло (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

На Київщині чоловік після сварки зі співмешканкою вбив випадкову людину

46-річного чоловіка затримали у будинку, де стався злочин.

На Київщині чоловік після сварки зі співмешканкою вбив випадкову людину

У Білій Церкві на Київщині чоловік після сварки з жінкою зарізав випадкову людину.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.

“За попередніми даними лиходій посварився зі своєю співмешканкою, та спускаючись сходами побачив чоловіка, який палив на балконі цигарки. В цей момент у нього виник умисел його вбити, та підійшовши до нього, наніс численні удари ножем по голові та шиї”, – йдеться у повідомленні.

46-річного чоловіка затримали за місцем проживання в одній з квартир будинку, в якому і трапилась подія.

Слідчі Білоцерківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили чоловіку про підозру.

Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Правоохоронці звернуться до суду з клопотанням щодо запобіжного заходу – тримання під вартою.

Нагадаємо, у Волинській області на підприємстві співробітник убив колегу струменем води з мийного апарата.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також