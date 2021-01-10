На Київщині чоловік після сварки зі співмешканкою вбив випадкову людину

46-річного чоловіка затримали у будинку, де стався злочин.

У Білій Церкві на Київщині чоловік після сварки з жінкою зарізав випадкову людину.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.

“За попередніми даними лиходій посварився зі своєю співмешканкою, та спускаючись сходами побачив чоловіка, який палив на балконі цигарки. В цей момент у нього виник умисел його вбити, та підійшовши до нього, наніс численні удари ножем по голові та шиї”, – йдеться у повідомленні.

46-річного чоловіка затримали за місцем проживання в одній з квартир будинку, в якому і трапилась подія.

Слідчі Білоцерківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили чоловіку про підозру.

Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Правоохоронці звернуться до суду з клопотанням щодо запобіжного заходу – тримання під вартою.

Нагадаємо, у Волинській області на підприємстві співробітник убив колегу струменем води з мийного апарата.