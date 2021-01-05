Суд залишив під вартою ексголову МЗС Кожару

Йому загрожує до 15 років тюрми.

Києво-Святошинський суд залишив під вартою до 5 березня колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару, якого підозрюють у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького.

Про це у Facebook повідомила донька загиблого бізнесмена Катерина Старицька.

Кожару залишили в СІЗО з можливістю внесення застави в 14 млн. грн.

"Суддя Козак врахувала і визнала доведеність його вини у вбивстві, а це значить, що в справі незаперечно є докази його провини. Також, суддя задовольнила клопотання прокурора і визнала, що Кожара повинен перебувати під вартою, так як він може ухилитися від правосуддя або впливати на суд і інших учасників. Ми вважаємо, що сьогоднішнє рішення суду має велике значення, так як показує доведеність обвинувачення", - написала вона.

Наступне засідання призначене на 14:00 14 січня в Києво-Святошинському суді.

Нагадаємо, колишній керівник телеканалу "Інтер", генеральний директор Atlantic Group Сергій Старицький загинув у результаті вогнепального поранення 21 лютого. Сталося це в будинку Кожари, постріл був зроблений із пістолета Jericho 941, зареєстрованого на ексголову МЗС.

Дружина Кожари заявила, що гість вистрілив собі в голову з пістолета господаря, але слідство запідозрило, що Старицький міг не сам покінчити з життям.

Ні Кожара, ні його дружина спочатку не фігурували як підозрювані. 25 березня Кожарі вручили підозру у вбивстві, а 10 квітня його дружині оголосили підозру в наданні свідомо неправдивих показань. Пізніше суд відпустив її під особисте зобов'язання.

23 грудня прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо Кожари.

Кожара був головою МЗС із 24 грудня 2012 до 23 лютого 2014 року, коли його відправили у відставку разом з іншими одіозними міністрами – Дмитром Табачником і Раїсою Богатирьовою.