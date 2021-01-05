ЦВК зацікавилась можливістю проведення виборів поблизу лінії фронту на Донбасі

Перші місцеві вибори в деяких прифронтових територіальних громадах Донецької та Луганської областей мають бути призначені на 28 березня 2021 року.

Центральна виборча комісія (ЦВК) звернулась до Донецької та Луганської ОДА – ОВЦА щодо можливості організації підготовки та проведення перших місцевих виборів на окремих територіях цих областей 28 березня 2021 року.

Про це повідомляє Управління комунікації секретаріату ЦВК.

"Під час сьогоднішнього засідання Комісія звернулася до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій – обласних військово-цивільних адміністрацій стосовно надання не пізніше 12 години 15 січня 2021 року висновків щодо можливості організації підготовки та проведення перших місцевих виборів 28 березня 2021 року в окремих територіальних громадах цих областей. До переліку таких громад входять 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського і Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області", - йдеться у повідомленні.

У серпні 2020 року ЦВК на підставі відповідних висновків Донецької та Луганської ОДА – ОВЦА встановила неможливість проведення місцевих виборів у деяких прифронтових місцевостях Донецької і Луганської областей. Відтак місцеві вибори там не відбулися. При цьому ЦВК тоді зазначила, що в разі можливості проведення виборів на цих територіях Комісія повинна ухвалити рішення про призначення перших місцевих виборів в останню неділю березня 2021 року, а саме - 28 березня. Таке рішення має бути ухвалене не пізніше 17 січня 2021 року.

В Комісії зазначили, що не мають повноважень визначати можливість забезпечення безпеки під час голосування на окреми територія Донбасу. Разом з тим громадяни мають реалізувати своє виборче право, взявши участь у місцевих виборах. Щоб отримати інформацію про безпекову ситуацію на територіях біля лінії розмежування та можливість проведення там місцевих виборів ЦВК ухвалила відповідне звернення до Донецької та Луганської ОДА – ОВЦА.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата України у окрузі №50 (Донецька область) замість Руслана Требушкіна, обраного на місцевих виборах у жовтні мером Покровська.