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"Укрзалізниця" обіцяє забезпечити пасажирів протиепідемічними заходами під час локдауну

Також УЗ забезпечить усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей.

"Укрзалізниця" обіцяє забезпечити пасажирів протиепідемічними заходами під час локдауну
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзалізниця" забезпечить курсування поїздів далекого й приміського сполучення під час чергового посилення карантину в країні з 8 по 24 січня.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

"Також "Укрзалізниця" забезпечить усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей. Закликаємо пасажирів дотримуватися обов’язково маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком", - йдеться в повідомленні.

У компанії нагадали, що цьогоріч додатково призначила 17 поїздів для перевезення пасажирів під час зимових свят. Перевізник врахував побажання пасажирів та призначив поїзди в найпопулярніших напрямках.

Нагадаємо, згідно з рішенням Кабміну, з 8 січня до 25 січня в Україні діятиме локдаун. Також до березня продовжено режим надзвичайної ситуації та чинних карантинних обмежень, які будуть діяти кожен день, крім періоду локдауну. 

На період локдауну громадський транспорт продовжить працювати. 

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