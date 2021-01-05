Время торговать «Мечтами»

Россия продолжает распродавать в частную собственность памятники архитектуры оккупированного Крыма . В конце прошлого года с молотка ушла одна из ключевых достопримечательностей курортного поселка Симеиз – вилла «Мечта». Во сколько оценили уникальный памятник архитектуры, расположенный на Южном побережье, и кто принимал участие в торгах по продаже этого примечательного особняка – читайте в нашем материале.

Фото: simeiza.net

«Туристический кластер»

Весной 2017 года крымские чиновники заявили о намерении начать реконструкцию двух полузаброшенных зданий 19 века, расположенных в Симеизе, – виллы «Ксения» и виллы «Мечта». До оккупации эти исторические усадьбы в Симеизе являлась предметом нескончаемых судебных разбирательств между украинскими органами власти и киевской компанией «Банк крови», которая завладела объектами в 2007 году под предлогом реставрации, но никаких работ не вела.

После захвата полуострова Россией прозвучали заявления о намерениях оккупационной власти провести реконструкцию двух вилл. На эти цели было выделено чуть более ста семи миллионов рублей (1,5 миллиона долларов). Журналисты севастопольского телеканала сообщали, что после завершения реставрации «здесь ожидают увидеть не просто отреставрированные памятники архитектуры – а туристический кластер».

«Виллы эти действительно уникальные. И для нас, местных жителей, симеизцев, это очень знаковое место, как Ласточкино гнездо считается для Крыма – так виллы «Ксения» и «Мечта» являются визитной карточкой нашей большой Ялты», - рассказывал журналистам руководитель Симеизского территориального органа Игорь Дышлевой. И уверял, что в обоих виллах будет открыт музей Симеиза.

Фото: primechaniya.ru Руководитель Симеизского территориального органа Игорь Дышлевой (слева)

В очереди за виллой

6 ноября этого года «Распорядительная дирекция Республики Крым», которая ведает вопросами продажи «национализированного» после оккупации имущества на полуострове, выставила виллу «Мечта» на торги, обозначив первоначальную цену за объект 36 миллионов рублей (более 520 тысяч долларов. Судя по сведениям о результатах проведения аукциона, в торгах приняли участие всего 3 физических лица и одно акционерное общество.

Первым цену предложил Дмитрий Сташкив, президент союза недропользователей России: он имеет несколько фирм с «питерской» пропиской и активно зарабатывает десятки миллионов на переработке крымских гор в щебень для строительства трассы «Таврида». Вторым участником стал Роман Сафьянов – разработчик проекта «Яхтенной деревни» на берегу Балаклавской бухты. Проект, к слову, разрабатывается по поручению Президента России Владимира Путина.

Акционерное общество «Мальцово» из Севастополя чуть было не стало победителем этого аукциона – их предложение оказалось всего на 182 тысячи рублей (около 2600 долларов) меньше, чем окончательная цена. Кто реально владеет компанией, неизвестно – реестр акционеров скрыт. Однако, связи у структуры очень обширные. К примеру, директор компании Станислав Гостенко выступает ликвидатором некой фирмы в Симеизе, один из владельцев которой имеет совместный бизнес с активным участником кремлевского проекта «Сколково» Сергеем Кретовым. Тот в свою очередь является председателем правления «Барвиха хиллс» – элитного коттеджного поселка на Рублевке.

Фото: 1-yalta.com Вилла 'Мечта' в Симеизе, 2010 г.

Творческая деятельность

Итак, в очередь на получение лакомого здания и восьмидесяти гектар земли в самом центре Симеиза выстроились «главный недропользователь», строитель яхт-клуба, к которому российский мультимиллионер Ротенберг как бы не имеет отношения, и бизнесмен-инноватор, который по совместительству возглавляет товарищество одного из самых элитных поселков России. А выигрывает аукцион никому не известная москвичка Нина Ксенц, предложившая 90 миллионов 519 тысяч рублей (1,3 миллиона долларов).

О покупательнице практически нет никакой информации в публичном доступе, кроме того, что она владеет и по совместительству руководит ООО «Прайм Арт». Согласно открытым данным, основным видом деятельности этой фирмы является «деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений». Однако, поиск компании с таким названием на московском рынке развлекательных услуг не дает результатов. Не удалось найти даже сайт «Прайм Арт». И это не единственные признаки фирмы-однодневки.

Уставной капитал ООО минимальный – десять тысяч рублей (менее 150 долларов). Никаких связей с другими коммерческими структурами не просматривается. Абсолютно стерильные истории арбитражных споров, государственных закупок, исполнительных производств и банковских гарантий. Позапрошлый год компания закончила с убытками почти в полтора миллиона рублей (около 22 тысяч долларов), а за все время существования с 2013 года только дважды выходила в незначительный «плюс».

Фото: primechaniya.ru Нина Ксенц

Откуда у Нины Ксенц при таких плачевных показателях вдруг нашлось в свободном доступе девяносто с половиной миллионов рублей (1,3 миллиона долларов)? Ответ на этот вопрос, возможно, кроется по адресу регистрации ее фирмы «Прайм Арт». Согласно сведениям из Единого реестра юридических лиц, регистрация выполнена по адресу Большой Трехгорный переулок 1/26, строение 2. Это исторический особняк фабриканта Прохорова в центре Москвы, являющийся, кстати, объектом культурного наследия РФ.

Именно последнее обстоятельство послужило поводом для иска Департамента культурного наследия города Москвы к владельцу этого особняка – ООО «Сенатор». Департамент требует от них демонтировать самовольную надстройку в 900 квадратных метров (!) и привести объект культурного наследия в надлежащий вид. Генеральным директором и единственным сотрудником фирмы, которая владеет огромным особняком в центре Москвы, выступает Виктор Бескибалов.

Бескибалов – последний руководитель крупнейшей (до 2006 года) сети магазинов косметики и парфюмерии «Арбат Престиж», потерявшей свои позиции на рынке в связи с уголовным делом об уклонении от уплаты налогов. В рамках дела был задержан владелец компании Владимир Некрасов. Вместе с ним был арестован Семен Могилевич, о котором тогда уже сообщали, что он является фактическим владельцем компании, и которого израильские журналисты со ссылкой на материалы полиции называли «боссом всех боссов русской и украинской мафии».

Фото: simeiz.biz Вилла Мечта на фоне г.Кошка, Симеиз, cентябрь 2012

Военное преступление

Продажа виллы это значительная потеря для местных громад в контексте стирания идентичности и уничтожения культурного наследия, считают в Постоянном представительстве Президента Украины по АР Крым. И, комментируя для LB.ua продажу виллы «Мечта», добавляют, что изменения статуса имущества Украины на временно оккупированной территории, его экспроприация или уничтожение могут быть квалифицированы как военные преступления.

«Каждый такой факт документируется и расследуется правоохранительными органами. В дальнейшем защита такого имущества может осуществляться не только на национальном уровне, но и в международных судах в рамках претензий к РФ, как к стране-оккупанту», – отмечает первая заместительница Постоянного Представителя Президента Украины в АР Крым Дарья Свиридова.

Вместе с тем, в ведомстве признают, что работа по защите культурного наследия на временно оккупированной территории требует также внесения определенных изменений в нормативно-правовые акты, разработку механизмов в рамках ратификации Второго протокола Гаагской конвенции про защиту культурных ценностей в случае военного конфликта.

В Министерстве культуры и информационной политики Украины утверждают, что разработали стратегию борьбы за крымские памятники, но подробности этой стратегии никому не раскрывают. И пока они молчат, культурное наследие полуострова без шума и пыли уходит с молотка друзьям, партнерам и «крестным отцам» Путина.