У новорічні вихідні патрульні піймали 1356 нетверезих водіїв

На лінію "102" від громадян надійшло понад 130 тисяч викликів, з них 2241 повідомлення про ДТП.

У період з 31 грудня до 3 січня включно українські патрульні склали 1356 адмінматеріалів на водіїв з ознаками сп'яніння.

Про це повідомила Патрульна поліція у Twitter.

Зазначається, що за вихідні на лінію "102" від громадян надійшло понад 130 тисяч викликів, з них 2241 повідомлення про ДТП. В автопригодах травмувалось 183 людини та 33 загинули.

За період свят, з 31.12.2020 до 03.01.2021, на лінію 102 від громадян надійшло понад 130 тисяч викликів, з них 2241 повідомлення щодо ДТП. В автопригодах травмувалось 183 людини та 33 загинули.

Патрульні склали 1356 адмінматеріалів на водіїв за керування з ознаками сп'яніння. pic.twitter.com/qNgzbFaTOs — Патрульна Поліція (@patrolpoliceua) January 4, 2021

Нагадаємо, у новорічну ніч в Києві патрульні помітили автомобіль ВАЗ, що здійснив проїзд на червоний сигнал світлофора. Порушника і помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти тест водій відмовився, натомість зіграв патрульним на баяні.

У липні минулого року Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про посилення відповідальності за ДТП в нетверезому стані. Зокрема, законопроєкт збільшує штрафи за кермування напідпитку, впроваджує штрафи за покидання місця ДТП, а також зменшує поле для маніпуляцій, щоб уникнути відповідальності. Крім того, з 1 липня 2020 набули чинності зміни до законодавства, які передбачали кримінальну відповідальність за водіння в стані сп'яніння.