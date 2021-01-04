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У ДСНС оприлюднили статистику постраждалих через новорічні салюти

Зафіксовано кілька фактів травмування громадян, в тому числі й дітей.

У ДСНС оприлюднили статистику постраждалих через новорічні салюти
Фото: http://comments.ua/

У результаті використання піротехнічних засобів у ніч з 31 грудня на 1 січня сталася низка пожеж в різних областях України. Зафіксовано кілька фактів травмування громадян, в тому числі й дітей.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, 1 січня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на балконі квартири на шостому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку в Миколаєві. Займання спричинила необережність під час використання новорічних салютів.

У Чернігові через феєрверки загорівся автомобіль Volkswagen Polo.

У новорічну ніч у Дніпрі в 10-річної дівчинки у руках вибухнула петарда, в результаті чого дитині відірвало пальці. Попередньо, петарду дівчинці дали батьки, під час підпалу вона відразу вибухнула в її руках. Постраждалу госпіталізували в обласну дитячу лікарню.

На Черкащині у селі Безбородьки 10-річний хлопчик зазнав травми, коли йому в голову влучила петарда. Хлопця доправили до лікарні. Медики діагностували струс головного мозку, відкриту рану лобної ділянки голови та опік 1-2 ст. лобної ділянки голови.

Як повідомляли, в селі Молодіжне Овідіопольського району Одеської області через новорічну гірлянду згорів житловий будинок.

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