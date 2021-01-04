На контрольно-пропускному пункті в’їзду/виїзду "Станиця Луганська" українські правоохоронці виявили предмети старовини.

Фото: пресцентр МВС

Про це інформує пресцентр Міністерства внутрішніх справ.

"Серед виявленого: ікона св. Феодори (1800р.), книга «Лукрецій о природе вещей» (1913р.), «Географічний атлас» (1890р.), «Псалтирь» (1898р.), ікона Ісуса Христа (рік не відомий), які, можливо, становлять історичну чи іншу культурну цінність та заборонені для переміщення через лінію розмежування", - сказано в повідомленні.

Наразі предмети старовини для проведення відповідних експертиз вилучили співробітники ДФС. За переміщення старовинних предметів з порушеннями стосовно громадянина складено адміністративні матеріали.

У МВС нагадують, що переміщення товарів обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування визначено наказом Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 14.07.2020 № 52 "Про затвердження переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей".

Як повідомляли, торік на початку травня у Тернопільській області правоохоронці затримали міжрегіональну групу, яка протягом 2018-2020 років вчинила низку крадіжок ікон з церков у різних областях України. До складу групи входило семеро осіб - жителів Одеської області та Києва. Усі - раніше судимі за скоєння майнових злочинів. Також серед їхніх спільників були фахівці з юриспруденції та люди, які допомагали в пошуках і збуті краденого.

Затримали організатора і двох виконавців. Їм повідомили про підозру у крадіжках, з'єднаних з проникненням у приміщення, скоєних у великих розмірах (ч.3, 4 ст.185 КК України) і обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави на загальну суму понад 3,5 млн гривень.