У Польщі розбився український дельтаплан з контрабандними сигаретами

Поряд з дельтапланом прикордонники виявили декілька коробок з цигарками, в яких було 8 тис. пачок на загальну суму 112 тис. злотих (понад 800 тис. грн).

На прикордонній з Україною території Польщі впав дельтаплан з контрабандними цигарками, яким керував 44-річний громадянин України.

Про це повідомив Надбужанський відділ Прикордонної служби Польщі.

У польській прикордонній службі зазначили, що прикордонники 21 грудня на значній висоті зафіксували повітряний об’єкт, схожий на дельтаплан, який рухався від кордону з Україною. Згодом розбитий дельтаплан виявлено поблизу населеного пункту Вольчини Влодавського повіту. Поряд з дельтапланом перебував пілот.

Чоловік отримав травми в результаті падіння. Його доставили до лікарні.

Поряд з дельтапланом прикордонники виявили декілька коробок з цигарками, в яких було 8 тис. пачок на загальну суму 112 тис. злотих (понад 800 тис. грн).

Прикордонники припустили, що чоловік планував без посадки скинути коробки з цигарками на березі ріки Буг з польського боку кордону і повернутися на територію України.

Стосовно українця відкрили кримінальну справу. Йому загрожує до п’яти років ув’язнення.

Після надання медичної допомоги у лікарні і виконання усіх слідчих дій 24 грудня чоловіка було передано українським прикордонникам у пункті пропуску “Ягодин-Дорогуськ”.

Польські прикордонники додали, що цьогоріч в зоні відповідальності Надбужанського відділу Прикордонної служби РП перехоплено контрабандних цигарок на загальну суму понад 20 млн злотих (150 млн грн). Одним із способів нелегального транспортування контрабандних цигарок є перевезення їх дельтапланами.

Нагадаємо, лише за останні 3 роки через контрабанду сигарет український бюджет недоотримав 8,5 млрд гривень, що можна порівняти з річними витратами на весь комунальний сектор. Митна служба запроваджує посилений контроль з автоматичною системою управління ризиками, проте без криміналізації контрабанди ефективна боротьба неможлива.