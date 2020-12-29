СБУ оголосила заочну підозру колишньому народному депутату від Партії регіонів (Оновлено)

Слідство встановило, що спільник терористів продовжує брати активну участь в інформаційній війні проти України та просуває російські інтереси на півдні України.

Служба безпеки України оголосила заочну підозру колишньому депутату Верховної Ради України від Партії регіонів щодо його участі у створенні терористичної організації та дій, спрямованих на повалення конституційного ладу.

Про це повідомила пресслужба СБУ. Ім'я підозрюваного не повідомляється.

"Оперативники та слідчі СБУ встановили, що ексдепутат з початку російської агресії підтримував анексію Криму та окупаційні дії Росії на Донбасі. У січні 2015 року він виїхав до Російської Федерації, де перебуває до цього часу", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що спільник терористів продовжує брати активну участь в інформаційній війні проти України та просуває російські інтереси на півдні України, зокрема на Херсонщині. Він також періодично відвідує тимчасово окуповані райони Донбасу та АР Крим.

Дії ексдепутата кваліфікували за ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 332-1 Кримінального кодексу України.

Зараз триває досудове розслідування.

Оновлено. Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело в правоохоронних органах, мова йде про народного депутата Верховної Ради V і VI скликань (2006-2012) Олексія Журавка.

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