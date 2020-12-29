Семеро українських моряків на півтора роки "застрягли" на арештованому судні у Китаї

Зарплату морякам не виплачують від 12 до 16 місяців.

Екіпаж суховантажу New Orion, серед якого семеро громадян України, майже півтора року не може зійти з судна, що перебуває на стоянці у Китаї.

Про це повідомила в Фейсбуці дочка одного з моряків Наталія Слободянюк-Цапура.

"Екіпаж перебуває на борту судна без зарплати більше року і без заміни до вісімнадцяти місяців, а постійні затримки з харчуванням і паливом закономірні та стали нормою", - зазначила Слободянюк-Цапура.

За її словами, на борту заарештованого владою КНР судна перебуває скорочений удвічі екіпаж з дев'яти осіб. З них семеро є громадянами України (всі - з Одеської області), один громадянин Грузії та один - РФ.

Зазначається, що власником суховантажу New Orion (IMO 9250141, прапор Камеруну) є компанія Vercania Holdings LTD. Судно стоїть на якірній стоянці річки Янцзи більше року, зарплату морякам не виплачують від 12 до 16 місяців.

"А з 15 грудня 2020 року представники фірми Vercania Holdings LTD взагалі перестали виходити на зв'язок, не відповідають на листи і дзвінки моряків", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше у серпні в Україну повернулися 12 громадян, які входили до складу екіпажу судна Srakane і через невиплату річної заробітної плати фактично були ізольовані у Бразилії.