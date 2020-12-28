Цьогоріч в Україні народилися Зеленський, Яник, Вакула, Лимон, Київ, Золушка, Шанель

Міністерство юстиції підготувало статистику найпопулярніших імен, якими українці називали своїх новонароджених дітей у 2020 році.

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту.

"У 2020 році дехто з молодих батьків вирішив проявити оригінальність у виборі ім’я для своєї новонародженої дитинки", - зазначається у повідомленні.

Так, найбільш рідкісними іменами серед хлопчиків цьогоріч стали Зеленський, Яник, Вакула, Лимон, Київ, Князь, Принц, Парижан.

Серед дівчаток зустрічались такі імена, як Луна, Імперія, Золушка, Хрусталіна, Квітка, Шанель, Нева.

Більшість батьків все ж віддавали перевагу традиційним іменам. Серед хлопчиків у 2020 році найбільше народилося Артемів, Андріїв, Богданів, Владиславів, Володимирів, Данилів, Дмитрів. Серед жіночих імен найбільш популярними біли імена Анна, Анастасія, Антоніна, Богдана, Валерія, Вікторія.

У липні цього року у Мін'юсті повідомили, що до топу поширених імен також увійшло ім'я Софія. Воно було найпопулярнішим у більшості регіонів.

У 2018 році в Україні частіше дівчаток називали Софіями, Аннами, Златами, Євами і Кірами. Хлопчиків - Матвіями, Дмитрами, Максимами, Марками, Олександрами, Артемами, Андріями, Іванами, Владиславами.

Нагадаємо, у 2018 році у Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує заборонити батькам давати своїм дітям імена, що "ображають суспільну мораль" і називати немовлят Януковичами та Золушками. Пропонувалося заборонити дитині давати ім'я і міняти його на складене з назв неживих предметів, придуманих персонажів, географічних назв, титулів, хвороб, абревіатур; одночасно літери, символи та цифри; нецензурну лексику тощо.

Однак, цей законопроєкт не схвалили. Такий проєкт також намагалися впровадити у 2014 році.

У лютому голова Мін'юсту Денис Малюська заявив, що на цей момент в Україні не існує обмежень на присвоєння імені дитині. Він зазначив, що вже неодноразово чув побоювання з боку громадськості, що Мін'юст може заборонити батькам називати дітей незвичайними іменами, однак сам вважає такі заборони консервативним підходом.

"Моя особиста думка: якщо батьки хочуть назвати дитину Z148, то мають на це право, і це нормально", - заявив Малюська.