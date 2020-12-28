Окупанти шість разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, військові відкривали вогонь у відповідь

Протягом минулої доби, 27 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано сім порушеь домовленостей про припинення вогню - шість обстрілів та один проліт безпілотника.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Усі порушення були здійснені у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Так, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120-го та 82-го калібру, а також гранатомети різних систем. В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав бойове травмування. Його доставлено до лікувального закладу.

З міномету 82-го калібру та стрілецької зброї окупанти обстріляли позиції ЗСУ неподалік Лебединського, а біля Мар’їнки - вели вогонь зі стрілецької зброї. Неподалік Авдіївкии противник відкривав вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів. Для коригування вогню ворог застосував БпЛА, але українські військові його зупинили.

На порушення припинення вогню російсько-окупаційними військами українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Від початку поточної доби, 28 грудня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню - передмісті Авдіївки противник відкривав вогонь з підствольного гранатомета. Обстріл був неприцільним, тому вогонь у відповідь наші воїни не відкривали.

Нагадаємо, протягом доби, 27 грудня, порушень режиму припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі не зафіксовано.

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню "Фокус" заявив, що у разі, якщо Російська Федерація знову нападе на Україну, приміром, з боку Криму, розпочнеться велика війна і загальна мобілізація і чоловіків, і жінок.