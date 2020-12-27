Про це повідомили у ГУ ДСНС України в Одеській області.
Після прибуття на місце виклику рятувальники виявили загорання одноповерхового житлового будинку відкритим полум'ям по всій площі.
Внаслідок пожежі знищено будинок на площі 100 м2.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електропроводки новорічної гірлянди, збиток встановлюється.
Врятовано поруч розташовану господарчу споруду на суму - 100 тис. грн.
Загиблих та постраждалих немає.
Пожежу гасили 9 рятувальників.
Нагадаємо, у селищі Чаплинка Херсонської області згоріла новорічна ялинка у центрі міста. Загоряння сталося внаслідок замикання електроконтактів новорічної гірлянди.
Раніше у ДСНС нагадали про вимоги до новорічних ялинок, ялинкових прикрас та інших виробів, які використовуються під час святкування Нового Року і Різдва.