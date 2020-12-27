Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
"Квартал 95" висміяв активістів SaveФОП, які прийшли пікетувати концерт студії
"Квартал 95" висміяв активістів SaveФОП, які прийшли пікетувати концерт студії
Зміна підслідності справи Микитася не підлягає оскарженню, - Верховний суд
Зміна підслідності справи Микитася не підлягає оскарженню, - Верховний суд
Російській блогерці заборонили в’їзд в Україну на три роки
Російській блогерці заборонили в’їзд в Україну на три роки
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Зеленський: якщо Росія нападе з боку Криму – мобілізують і чоловіків, і жінок
Зеленський: якщо Росія нападе з боку Криму – мобілізують і чоловіків, і жінок
Судно, яке будує "Північний потік-2", повернулося в порт і припинило будівництво
Судно, яке будує "Північний потік-2", повернулося в порт і припинило будівництво
На Житомирщині автомобіль завис над прірвою, пасажир впав під міст
На Житомирщині автомобіль завис над прірвою, пасажир впав під міст
"Не готуй камеру іншому, бо сам до неї сядеш", - "ЄС" про заяву Зеленського щодо Порошенка
"Не готуй камеру іншому, бо сам до неї сядеш", - "ЄС" про заяву Зеленського щодо Порошенка
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
ГоловнаСуспільствоПодії

На Одещині через новорічну гірлянду згорів будинок

Загиблих та постраждалих немає.

Фото: ГУ ДСНС України в Одеській області
У селі Молодіжне Овідіопольського району Одеської області через новорічну гірлянду згорів житловий будинок.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України в Одеській області.

Після прибуття на місце виклику рятувальники виявили загорання одноповерхового житлового будинку відкритим полум'ям по всій площі.

Внаслідок пожежі знищено будинок на площі 100 м2.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електропроводки новорічної гірлянди, збиток встановлюється.

Фото: ГУ ДСНС України в Одеській області

Врятовано поруч розташовану господарчу споруду на суму - 100 тис. грн.

Загиблих та постраждалих немає.

Пожежу гасили 9 рятувальників.

Нагадаємо, у селищі Чаплинка Херсонської області згоріла новорічна ялинка у центрі міста. Загоряння сталося внаслідок замикання електроконтактів новорічної гірлянди. 

Раніше у ДСНС нагадали про вимоги до новорічних ялинок, ялинкових прикрас та інших виробів, які використовуються під час святкування Нового Року і Різдва.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також