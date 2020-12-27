Загиблих та постраждалих немає.

Фото: ГУ ДСНС України в Одеській області

У селі Молодіжне Овідіопольського району Одеської області через новорічну гірлянду згорів житловий будинок.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України в Одеській області.

Після прибуття на місце виклику рятувальники виявили загорання одноповерхового житлового будинку відкритим полум'ям по всій площі.

Внаслідок пожежі знищено будинок на площі 100 м2.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електропроводки новорічної гірлянди, збиток встановлюється.

Фото: ГУ ДСНС України в Одеській області

Врятовано поруч розташовану господарчу споруду на суму - 100 тис. грн.

Загиблих та постраждалих немає.

Пожежу гасили 9 рятувальників.

Нагадаємо, у селищі Чаплинка Херсонської області згоріла новорічна ялинка у центрі міста. Загоряння сталося внаслідок замикання електроконтактів новорічної гірлянди.

Раніше у ДСНС нагадали про вимоги до новорічних ялинок, ялинкових прикрас та інших виробів, які використовуються під час святкування Нового Року і Різдва.