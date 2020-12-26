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Новобранці склали присягу у 16 військових частинах

На вірність Україні присягнули понад 700 молодих нацгвардійців.

Новобранці склали присягу у 16 військових частинах
Фото: пресслужба МВС

У 16 військових частинах України новобранці присягнули на вірність українському народові.

Про це інформує пресслужба МВС.

Понад 700 молодих новобранців “поклялися служити, захищати та бути вірними народові України”.

“Зі зброєю в руках військовослужбовці строкової служби та військовослужбовці за контрактом присягнули бути чесними, вірними і відданими воїнами, сумлінно та наполегливо виконувати свої обов’язки та завжди бути готовими стати на захист рідної країни”, – йдеться у повідомленні.

Протягом чотирьох тижнів новоспечені гвардійці навчалися основ військової справи – знайомилися зі зброєю, вивчали тактику, навчалися орієнтуватися на місцевості та опановували тонкощі інженерної підготовки.

Нагадаємо, 12 грудня у День сухопутних військ ЗСУ на вірність народові України присягнули понад 500 воїнів у різних регіонах держави.

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